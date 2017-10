Pechtold geen minister, blijft in Tweede Kamer: 'Ben pas 51'

D66-leider Pechtold blijft in de Tweede Kamer. Hij heeft er lang over nagedacht of hij lid zou worden van het nieuwe kabinet, maar uiteindelijk kiest hij ervoor om fractievoorzitter te blijven.

In het AD zegt hij dat hij de stabiliteit van de coalitie het best kan dienen als fractievoorzitter. Hij voegt eraan toe dat hij het leuk zou vinden om weer als bestuurder aan de slag te gaan, maar hij voegt eraan toe dat hij "pas 51 is". Bovendien zegt hij dat hij met deze beslissing zijn thuisfront een plezier doet. "Ik heb het gevoel dat ik als fractievoorzitter net iets meer over mijn tijdsindeling ga."

Pechtold zit sinds 2006 in de Kamer. Daarvoor was hij onder meer wethouder in Leiden, burgemeester van Wageningen en minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

Van de partijen die samen het kabinet vormen, blijft ook ChristenUnie-voorman Segers in de Kamer. VVD-leider Rutte wordt weer premier en CDA-leider Buma heeft zijn besluit nog niet bekendgemaakt.