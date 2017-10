'Topsport is alleen voor rijke kinderen'

Pleun (12) is topturnster. Haar sport kost haar ouders veel geld. De trainingen in een speciale turnhal, reizen naar wedstrijden en wedstrijdgeld moeten worden betaald.

Volgens sportbond NOC*NSF is er nu eenmaal niet genoeg geld om alle jonge talenten te helpen.

Sponsors

Als Pleun over een paar jaar nog steeds zo goed is, wordt het voor haar waarschijnlijk een stuk goedkoper. Talenten krijgen vanaf 15 jaar vaak sponsors. Die betalen veel kosten in ruil voor reclame.