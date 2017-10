Het woord is aan de fracties, 'hun stem telt zwaar'

Bij het vorige kabinet van VVD en PvdA kregen de Kamerleden niet meer dan twee uur om de plannen te bestuderen. Dat leidde tot irritatie en frustratie.

Serieus

De Kamerleden krijgen vandaag dus alle tijd om de stukken te lezen, zo wordt door de alle vier de partijen benadrukt. "Elk Kamerlid wordt serieus genomen. Zijn of haar mening telt vanaf het begin al mee", zegt NOS-verslaggever Xander van der Wulp.

De Kamerleden van D66 zijn niet in het Tweede Kamergebouw, maar lezen de stukken op een andere plek, wellicht thuis. Het CDA is in het partijkantoor op een andere locatie in Den Haag en ook de ChristenUnie- en VVD-Kamerleden zijn niet in het Kamergebouw gesignaleerd.

Verwacht wordt dat D66 en de ChristenUnie aan het eind van de middag wel een fractievergadering hebben.