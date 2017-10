Las Vegas dimt lichten, 1 week na de aanslag

De immer stralende lichtjes van Las Vegas zijn afgelopen nacht even gedoofd om de aanslag van vorige week te herdenken. "Als het donker wordt, straalt Las Vegas", is het motto van de gokstad na het bloedbad.

Uiteraard ging het licht uit bij het Mandalay-hotel, waar dader Stephen Paddock zich had verschanst. Maar ook de enorme Stratosphere Tower, de piramide van het Luxor-hotel en casino en Ceasars Palace werden even in duisternis gehuld. Meer dan vijftig hotels en casino's deden mee aan het eerbetoon.

De lichtjes doofden om 22.05 uur, precies het tijdstip dat Paddock het vuur opende op de menigte onder hem. Om 22.16 uur ging alle lampen weer aan. Dat was het moment dat Paddock stopte met schieten en een eind aan zijn leven maakte.

Las Vegas heeft vaker in rouw de lichten gedoofd, bijvoorbeeld na de aanslagen van 11 september 2001. Ook het overlijden van personen die belangrijk waren voor de stad werd zo herdacht, bijvoorbeeld na de dood van Elvis Presley, Frank Sinatra en Dean Martin.

Barricade

Een week na de aanslag, waarbij 58 slachtoffers omkwamen en 527 mensen gewond raakten, heeft de politie nog geen idee wat het motief van Paddock was. Wel is duidelijk dat hij de aanval goed voorbereidde. Zo had hij de deur van zijn hotelkamer gebarricadeerd door schroeven en stukken metaal in de deurpost te draaien.

In de hotelkamer troffen agenten een enorme hoeveelheid wapens en munitie aan. "Het leek wel een wapenwinkel", zei een van hen. Paddock had zichzelf al van het leven beroofd toen de politie binnenviel.

Eigendommen terug

De politie van Las Vegas is inmiddels ook begonnen met het teruggeven van eigendommen die door vluchtende mensen werden achtergelaten op het festivalterrein. Achtergebleven rugzakken, telefoons, wandelwagens en schoenen die dagenlang op het veld lagen zijn schoongemaakt en kunnen worden afgehaald.