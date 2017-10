Verpleegkundigen slaan alarm: zo gaat het niet langer

Te hoge werkdruk, gatenkaas-roosters en onveilige patiëntsituaties. Het nieuwe kabinet moet direct met een noodplan komen om dit soort gevolgen van de huidige personeelstekorten in de zorg op te vangen.

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, de V&VN, noemt de uitkomsten van een peiling onder 17.000 leden alarmerend. Want er is al een personeelstekort, en dit soort slechte arbeidsomstandigheden maken het beroep niet aantrekkelijker, zegt V&VN. Hierdoor zal het extra lastig worden om mensen te werven.

Stress en onveiligheid

Van de deelnemende zorgverleners zegt 85 procent dat ze het tekort aan collega's dagelijks ervaren. Ze draaien bijvoorbeeld extra diensten of werken met minder mensen dan er moeten zijn per dienst. "Soms staat er 1 iemand op 81 mensen, onverantwoord", schrijft een deelnemer aan het onderzoek die anoniem wil blijven.

Driekwart vindt de stress door personeelstekorten zo groot dat het direct invloed heeft op hun gezondheid en privéleven. Ongeveer de helft van de geraadpleegde zorgprofessionals is van mening dat de patiëntveiligheid verslechtert. Een derde twijfelt over zijn werk en een op de tien overweegt de zorg te verlaten.

Werkomstandigheden

Opmerkelijk zijn ook de taken die zij in de praktijk erbij doen: van operatiekamers schrobben tot de telefoon aannemen of auto's naar de garage brengen. "Tijdens een nachtdienst moeten we gaan soppen en schoonmaken, materialen bijvullen en secretariële taken overnemen", zegt iemand in de reacties. Maar vooral de administratieve taken vreten onnodig veel tijd, zegt 60 procent.

Tegen de NOS wilde geen van de ondervraagde verpleegkundigen op camera praten over de werkomstandigheden binnen hun organisatie.

Volgens V&VN is er zonder nieuw personeel ook al iets te doen aan de problemen. Door gunstiger roosters en contracten die bestaan uit meer zekerheid bijvoorbeeld. Ook kan er ander personeel worden geworven dat neventaken snel uit handen neemt.

Op allerlei manieren worden momenteel verpleegkundigen geworven. Op dit moment staan duizenden vacatures open en dat aantal gaat toenemen tot 125.000 in 2025. De reden van die groei is een combinatie van vergrijzing, doorgevoerde veranderingen in de zorg en de nieuwe kwaliteitsnormen in de verpleeghuiszorg.

Onaantrekkelijk

Uit de peiling blijkt dat verpleegkundigen in de praktijk veel zaken zien die hun beroep onaantrekkelijk maken voor nieuwe collega's. Ze noemen bijvoorbeeld een laag salaris, opgeknipte diensten en contracten voor maar weinig uren, waarmee ze niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.