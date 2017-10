De sport van maandag bij de NOS

De kans op een ticket voor het WK is sinds zaterdagavond zo goed als verkeken voor het Nederlands elftal, maar er wacht Oranje nog wel een laatste kwalificatiewedstrijd. Zweden, dat wél afstevent op (minstens) de play-offs, is dinsdagavond de tegenstander in Amsterdam.

De selectie van Dick Advocaat traint om 16.00 uur in de Arena. Daaraan voorafgaand is er een persconferentie, waarin de tegen alle stromen in nog altijd hoopvolle bondscoach zijn visie op de komende wedstrijd geeft.

Livestream

De persconferentie is om 15.30 uur live te zien op NOS.nl en komt uiteraard ruimschoots aan bod in het Sportjournaal om 18.45 uur en Nieuwsuur rond 22.40 uur.