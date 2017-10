Dolblije Zonderland: dit voelt als winnen

Minstens zo tevreden was Bart Deurloo, die in de rekstokfinale een fraaie bronzen medaille pakte, al had er volgens hem meer in gezeten. "Ik had bij de afsprong gewoon in een keer moeten staan, dan had ik misschien wel goud gehad. Ik moest ook als eerste mijn oefening doen, dat maakte het ook lastig", aldus de Zuid-Hollander.

"Maar vooraf had ik hiervoor getekend, zeker om samen met Epke op het podium te staan. Dat is het mooiste wat je kunt wensen."

'Blij dat Epke bleef hangen'

Deurloo had vol bewondering naar de bijzondere oefening van Zonderland gekeken. "Ik dacht dat hij zou vallen, maar ik was blij dat hij bleef hangen. Epke eindigde net boven mij, maar nogmaals: vooraf had ik hiervoor getekend. Ik hoor er nu bij."