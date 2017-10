Bij een arrestatie in het Drentse Ees heeft een agent geschoten. De arrestant, een man, is daarbij gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar.

De agent sprak de man aan omdat hij vermoedelijk met een slok op achter het stuur zat. Het gesprek en de daarop volgende aanhouding escaleerden, waardoor de agent naar zijn pepperspray greep.

Ondanks waarschuwingen werkte de man nog steeds niet mee. De agent zag zich daarom genoodzaakt om zijn wapen te gebruiken.