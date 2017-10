Alleen Van Gaal kan de wet van Murphy stoppen

De problemen van het Nederlands elftal zijn talrijk, dat is al vaker geconstateerd. De belangrijkste oorzaak is volgens John van 't Schip een gebrek aan vastigheid. "Er is geen kern bij Oranje", aldus de PEC Zwolle-trainer in Studio Voetbal. Samen met Ron Jans en Sjoerd Mossou trachtte Van 't Schip daar een analyse te maken van de vrije val waarin Oranje lijkt te zijn beland.

"Arjen Robben is nu in z'n eentje de kern. Pas als je er zes of zeven bij elkaar hebt, gaat er wat groeien", stelt Van 't Schip. "Maar deels door blessures gebeurde dat niet."

"Er zit geen rode draad in", beaamt Ron Jans, technisch manager bij FC Groningen. "De kern is niet meer dan Robben, Sneijder, Blind ... Verder zijn het al snel vraagtekens."

'De wet van Murphy'

En dan zat het ook nog eens een keer flink tegen, zegt AD-journalist Sjoerd Mossou. "Een hellend vlak, een soort wet van Murphy. Dan krijg je er ook geen lijn in."

"Een groep heeft duidelijkheid nodig. Het is lastig dat je niet lang met elkaar kunt trainen als er telkens nieuwe jongens bijkomen. Dat kon Van Gaal wel in de aanloop naar het WK van 2014."