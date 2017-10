Schäfer schenkt Duitsland na dertig jaar weer turngoud bij WK

Schäfer treedt in de voetsporen van Dörte Thümmler, dertig jaar geleden de laatste Duitse wereldkampioene turnen. Thümmler won destijds in Rotterdam goud op brug. Voor Schäfer is het na het brons van 2015 haar tweede WK-medaille.

Geen Wevers

In de finale waren olympisch kampioene Sanne Wevers en titelhoudster Simone Biles niet van de partij. De Friezin bleef steken in de kwalificatie en de Amerikaanse neemt een jaar rust.