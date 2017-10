Bloemendaal simpel naar laatste zestien in Euro Hockey League

De hockeyers van Bloemendaal hebben zich eenvoudig gekwalificeerd voor de laatste zestien in de Euro Hockey League. Nadat vrijdag al met 4-0 was gewonnen van Wimbledon rolde de formatie van trainer Michel van den Heuvel zondag in Barcelona in de tweede poulewedstrijd de Oostenrijkse opponent SV Arminen met 15-2 op.

Yannick van der Drift, Florian Fuchs en Thierry Brinkman scoorden tweemaal. Jamie Dwyer en Emmanuel Stockbroekx (uit een strafcorner) zorgden voor de overige doelpunten aan Nederlandse kant in de EHL, waar een veldgoal voor twee telt en een strafcorner één punt oplevert. Maximilian Hahnenkamp redde de Oostenrijkse eer.

Bloemendaal is als de nummer één van de groep nu geplaatst voor de knock-outfase, die in het voorjaar begint in Rotterdam.