Fietsende Braziliaan veroorzaakt afsluiting Westerscheldetunnel

De Westerscheldetunnel richting Terneuzen is vanmorgen dicht geweest door een fietser. Een 22-jarige Braziliaan wilde de tunnel gebruiken om van Nederland naar Belgiƫ te fietsen. Hij was op een fietsvakantie in Europa.

Fietsen door de tunnel is levensgevaarlijk, omdat auto's er 100 kilometer per uur mogen rijden.

Oplettende weggebruikers zagen de fietser en meldden dat bij de tunnelbeheerder. Toen die wilde ingrijpen, was de man al weg. Hij bleek al opgepikt door de marechaussee.

"Ons transport was onderweg naar de post in Terneuzen", vertelt woordvoerder Marloes de Ridder tegen Omroep Zeeland. "Toen ze de fietser zagen, zijn ze meteen gestopt. Ze hebben de Braziliaan met fiets en al ingeladen en verderop op een veilige plek uit het busje gezet, zodat hij zijn fietsvakantie kon vervolgen."

Door het snelle optreden van de marechaussee werd de tunnel binnen tien minuten na de afsluiting alweer vrijgegeven. De Braziliaan heeft zijn fietsvakantie vervolgd met een aandenken: een boete van 140 euro voor fietsen op een plek waar het niet mag.