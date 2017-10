Australische politie nam kinderpornowebsite over

De Australische politie kon verder gaan dan de Europese en Amerikaanse collega's waarmee werd samengewerkt: in het kader van het onderzoek mochten agenten ook zelf kinderporno plaatsen. De forumleden dachten daardoor dat alles bij het oude was gebleven in de overtuiging dat zoiets verboden was voor de politie.

In VG uit een moeder van een slachtoffer kritiek op de werkwijze, omdat de misbruikfoto's van haar dochter zijn gebruikt om pedoseksuelen uit te lokken. "Ik hoop dat ze begrijpen dat we zoveel mogelijk daders proberen te pakken", verantwoordt de leider van het onderzoek de controversi├źle methode.

Nederland

Ongeveer negentig gebruikers zijn geïdentificeerd en over de hele wereld lopen nog onderzoeken naar gebruikers. Hoeveel kinderen zijn gered, is niet duidelijk.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de politie een belangrijk forum voor criminele activiteiten in de lucht houdt voor onderzoek. In juli maakte de Nederlandse politie bekend dat agenten de illegale handelsplaats Hansa stiekem hadden overgenomen.