Verstappen tweede in Japan, Hamilton vrijwel zeker van wereldtitel

Hamilton was van poleposition prima weg, nam snel een paar seconden afstand en reed vervolgens probleemloos naar zijn 61ste GP-zege. Verstappen had ook een prima start vanaf P4. Hij verdrong teamgenoot Daniel Ricciardo al snel van plaats drie en passeerde even later ook Sebastian Vettel, die kampte met een haperende Ferrari.

De Duitser verloor daarna in de eerste ronden nog twee posities, waarna de teamleiding de sputterende wagen naar de kant haalde. Dat gebeurde al in de vijfde ronde en betekende het einde van zijn kansen op de wereldtitel.