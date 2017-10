Turnster Derwael verovert unieke WK-medaille voor België

Het succes van Derwael komt niet volledig uit de lucht vallen. Eerder dit jaar schreef zij al de Europese titel op de brug op haar naam. Het maakte haar in Canada op voorhand een medaillekandidate.

"Daar probeerde ik niet te veel over na te denken. Ik wist dat ik een van de moeilijkste oefeningen had, maar die moet je dan nog wel goed uitvoeren. Dus ik kwam met de gedachte dat ik hier gewoon goed moest turnen. En dan zou ik wel zien wat er gebeurde."

Zo is 2017 voor Derwael het jaar geworden van haar grote doorbraak. "Heel speciaal om tussen al die gymnastes te staan waar ik vroeger tegenop keek. Dat is echt fantastisch. Ze kijken nu best anders naar mij tijdens wedstrijden."

Het geheim achter haar succes klinkt simpel. Veel trainen. "En ook proberen die trainingen effectief te benutten. Niet trainen om het trainen. Maar trainen met een doel. Het resulteert nu in brons, maar wellicht is er in de toekomst nog meer mogelijk. Mijn trainster zei: het is goed dat je nu derde bent, dan heb je nog tijd om te evolueren. We gaan proberen elke keer weer een beetje te stijgen."