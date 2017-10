Dierenorganisatie wil einde aan Albanese 'selfie-beren'

Een beer in een kooi bij een restaurant, met ervoor de gasten die ermee op de foto gaan. In Albanië, kandidaat-lidstaat van de EU, komen zulke taferelen nog te vaak voor en daar moet een eind aan komen, vindt de internationale dierenwelzijnsorganisatie Four Paws.

Hoewel privébezit van beren al verboden is in Albanië, worden er nauwelijks maatregelen genomen om de eigenaren te bestraffen, zegt de organisatie. Four Paws roept de Albanese autoriteiten op tot strengere regels en handhaving.

Bier-beren

Het was jarenlang een wijdverspreid gebruik in veel Balkanlanden: bruine beren als entertainment voor gasten bij restaurants of hotels. Jagers schoten beren dood en verkochten hun jonkies aan restauranteigenaren. Daar werden ze als 'selfie-beren' of 'bier-beren' ingezet. Mensen gingen tegen betaling met de beren op de foto, of kochten bier om ze dronken te voeren.

In de meeste Europese landen is deze praktijk allang aan banden gelegd, maar Albanië blijft achter. Een nieuw onderzoek laat zien dat er in het afgelopen jaar 22 Albanese beren zijn gered, maar dat er nog altijd twintig beren onder slechte omstandigheden worden vastgehouden.