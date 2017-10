Incident met auto bij museum Londen, politie houdt scenario's open

Bij het Natural History Museum in Londen zijn volgens de politie meerdere mensen gewond geraakt nadat een auto voetgangers op de stoep had geschept. Een woordvoerder van de politie zei aanvankelijk dat niet wordt uitgegaan van terrorisme, maar kwam daar later op terug en zei dat nog met alle scenario's rekening wordt gehouden.

Een man is ter plaatse aangehouden. Wat hij met het incident te maken heeft, is niet door de autoriteiten bekendgemaakt.

Verwondingen

Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekend. Zeker één persoon is met een ambulance afgevoerd. Een verslaggever van de BBC die toevallig bij het museum aanwezig was, zegt van de politie te hebben gehoord dat de verwondingen van de slachtoffers meevallen.