Twee doden bij verkeersongeluk in Friese Lippenhuizen

Een verkeersongeluk in de buurt van Lippenhuizen in Friesland heeft twee mensen het leven gekost. Over de oorzaak is nog niets bekend.

De slachtoffers zijn twee inzittenden van een auto die van de weg raakte. In een andere wagen die bij het ongeluk betrokken was, zaten drie mensen. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn.

De brandweer haalde de slachtoffers uit de auto's. Ook zijn ambulances en traumahelikopters aanwezig op de plaats van het ongeluk.

De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers.