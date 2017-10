Taalprijs voor Taalstaat-presentator Frits Spits

Presentator Frits Spits heeft de Visser-Neerlandiaprijs uitgereikt gekregen. Dat gebeurde op het congres van het Genootschap Onze Taal in Utrecht. Volgens het Algemeen-Nederlands Verbond en het genootschap verdient Spits de prijs vanwege zijn inzet voor de Nederlandse taal tijdens zijn hele carrière.

Bij het radioprogramma De Avondspits, in de jaren 70, zette de presentator het luisterend publiek al aan tot creatief taalgebruik via de 'poplimerick'. Ook introduceerde hij de 'Tweespraak', waarin luisteraars in één uitgebalanceerde zin een dialoog weergeven.

Tegenwoordig presenteert Spits De Taalstaat op NPO Radio 1. "Het programma, waarvan Spits dé organiserende en enthousiasmerende motor is, heeft in drie jaar een grote naam en status verworven in taalland", meldt de jury.

Aan de Visser-Neerlandiaprijs is een bedrag verbonden van 15.000 euro.