Schulting vierde op 1.500 meter, Choi blijft ongeslagen

In vier wereldbekerwedstrijden (Boedapest, Dordrecht, Sjanghai, Seoul) kunnen de shorttrackers per afstand plaatsbewijzen veroveren voor de Olympische Spelen in Pyeongchang.

Een plek bij de beste 32 na vier wereldbekerwedstrijden op de 500 en 1.000 meter levert een olympisch startbewijs op, op de 1.500 meter gaat het om de beste 36. De aflossingsploegen moeten bij de top-8 eindigen. Het slechtste resultaat mag worden weggestreept.

Per afstand mogen drie shorttrackers per land uitkomen in Pyeongchang.