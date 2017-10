Het beste uit het Oog: ode aan Tom Petty, 'Teflon Neelie' en gedicht voor Eberhard

'Teflon-Neelie', 'Plankgas-Neelie' en 'De IJzeren Maagd'. Neelie Kroes heeft vele bijnamen verkregen. De VVD-politica schopte het van de Kamer van Koophandel, via een ministerschap in de kabinetten van Lubbers, tot Eurocommissaris met de portefeuille mededinging. In die functie pakte ze multinationals Google en Microsoft keihard aan en belandde in de lijstjes met machtigste vrouwen ter wereld.

Over haar veelbesproken leven gaat nu een theatervoorstelling in première, met Carine Crutzen als Neelie. Wilfried de Jong sprak de actrice.