Kroatië ontslaat bondscoach Cacic na Finse zeperd

Nog niet zo lang geleden leek Kroatië vrijwel zeker van plaatsing voor het WK in Rusland. Na het gelijkspel tegen Finland (1-1) is de kwalificatie op losse schroeven komen te staan. En dus heeft de Kroatische voetbalbond drastische maatregelen genomen.

Volgens Kroatische media heeft de bond, met alleen de uitwedstrijd tegen Oekraïne nog voor de boeg, bondscoach Ante Cacic ontslagen. In dat beslissende duel moeten de Kroaten minimaal een punt halen om zich te plaatsen voor de play-offs.

Onder Cacic begonnen de Kroaten voortvarend aan de kwalificatiereeks. In de laatste vier duels leed Kroatië echter twee nederlagen (tegen IJsland en Turkije) en speelde het gelijk tegen Finland. Alleen van Kosovo werd moeizaam gewonnen (1-0).

Rechtstreekse plaatsing lijkt uit zicht na de recente zeperds. Alleen als koploper IJsland maandag in eigen huis punten laat liggen tegen het nog puntloze Kosovo, kan Kroatië nog eerste worden in groep I. Maar Kroatië kan ook nog naast de play-offs grijpen als het verliest in Kiev.

Simunic en Mise

Cacic werd in september 2015 aangesteld als opvolger van Niko Kovac. Bij het EK in Frankrijk maakte zijn ploeg indruk met zeges op Turkije en Spanje, maar Kroatië verloor vervolgens in de tweede ronde van de latere kampioen Portugal.

De taken van Cacic worden overgenomen door diens assistenten Josip Simunic en Ante Mise, die als speler in de jaren negentig nog drie seizoenen uitkwam voor Vitesse.

Onder anderen oud-sterspeler Robert Prosinecki, tegenwoordig bondscoach van Azerbeidzjan, wordt genoemd als opvolger.