Tien jaar later: Alves dankzij zevenklapper weer geliefd in Heerenveen

Gerald Sibon was die dag de andere aanvaller van de Friezen en goed voor 'slechts' twee van de negen doelpunten. Hij kan zich de ontmoeting met Heracles nog goed herinneren. "Ja, die wedstrijd staat op mijn netvlies gebrand. Het was heel bijzonder."

Dat had ook met de aanloop naar het duel te maken, want er was sprake van een kleine crisis in Heerenveen. De ploeg van Gertjan Verbeek bezette de twaalfde plaats in de eredivisie en was net genadeloos uit de Europa League geknikkerd door Helsingborgs, dat Heerenveen met 5-1 declasseerde.

Conflict

Juist in die wedstrijd had Alves zijn rentree in de basis gemaakt, nadat hij de competitiestart had gemist vanwege een conflict met Heerenveen. De Braziliaan wilde de 34 goals van zijn eerste seizoen verzilveren, maar de club werkte niet mee aan een transfer. Voor Alves reden om zich pas veel te laat weer in Nederland te melden.

Sibon: "Hij had dus echt wel iets te bewijzen toen hij terugkeerde. Ik merkte ook wel dat er een druk van hem afviel na de eerste goal tegen Heracles. Al was-ie niet eens extreem blij. Het maken van doelpunten was voor hem eigenlijk maar iets alledaags."