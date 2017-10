'In Nederland wordt te weinig en te licht getraind'

Wat zijn dan de diepere oorzaken voor de teloorgang van het Nederlands voetbal? Stevens is klip en klaar. "In Nederland wordt over de gehele linie te weinig en te licht getraind. Lees al die interviews met eredivisiespelers die naar het buitenland zijn vertrokken maar eens na. Elke keer hebben ze het over de toegenomen trainingsintensiteit. Dat was in mijn tijd al zo en nu nog, kijk naar Jetro Willems bij Eintracht Frankfurt. Het is toch ongelooflijk dat we dat nog steeds niet doorhebben? We hebben toch een achterstand in te halen? Nou, dan moet je ook keihard werken."

Bosloop

In zijn begintijd in Duitsland moest hij even knipperen met de ogen. "Jongens van 12, 13, 14 jaar die na een toernooi een bosloop gingen doen. Ik wist niet wat ik zag. In Nederland vraagt iedereen meteen 'waarom'? In Duitsland vragen ze dat pas achteraf. Wij zijn hier al blij met een intervaltraining, want dan is er de mogelijkheid om eventjes te herstellen. Er moet iets veranderen."

Stevens weet maar al te goed waar de schoen wringt. "Mentaliteit begint al bij de geboorte. In de wereld waarin we nu leven wordt de jeugd gepamperd en krijgt bijna iedereen z'n zin. Ik denk dat een kind meer leert als hij of zij eens wat weerstand krijgt. Ook op het voetbalveld. Laat ze trainen onder weerstand, in kleine partijen bijvoorbeeld. De KNVB heeft daar al een aanzet voor gegeven met de nieuwe wedstrijdvormen bij pupillen."