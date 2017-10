Een maand later: nog lange weg te gaan op Sint-Maarten

Op Sint-Maarten is weer schoon drinkwater, telefoonontvangst en stroom. Winkels en restaurants hebben hun deuren weer geopend. Maar een maand na orkaan Irma logeren veel eilandbewoners nog bij vrienden of familie. En de huizen die zijn hersteld, kunnen bij een volgende orkaan zo weer instorten.

"Ik heb zoveel vernietiging gezien, het is onvoorstelbaar", zegt Ed Gumps (68). Het resort waar hij een studio huurt, is verwoest. Gumps verblijft deze week noodgedwongen in Nederland, waar hij 43 jaar woonde, tot hij in 2011 naar Sint-Maarten emigreerde.

Toen orkaan Irma aan land kwam, op 6 september, was hij bij een vriendin in een cementen huis. "We hebben kasten tegen een deur gezet en daar 3,5 uur tegenaan geduwd, terwijl de orkaan ertegenaan ramde. In doodsangst heb ik gezeten. Ik had nooit verwacht dat het mij zo zou aangrijpen."