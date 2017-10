Kranten over concept-regeerakkoord: criminelen, studenten en burgemeesters

Criminelen blijven langer in de cel, de weg voor de gekozen burgemeester wordt vrijgemaakt en het eerste jaar studeren wordt goedkoper: de zaterdagkranten hebben elk zo hun eigen primeurtje uit het concept-regeerakkoord.

Criminelen langer vast

De Telegraaf schrijft dat criminelen niet meer zo snel vervroegd op vrije voeten zullen komen. Ze moeten dat voortaan verdienen. Alleen bij iemand die zich goed gedraagt kan de straf ingekort worden, maar nooit met meer dan twee jaar. Nu is het nog een automatisme dat gevangenen na twee derde van hun straf vrijkomen, tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn.

Gekozen burgemeester

Volgens de Volkskrant zijn de partijen het ook eens over een grondwetswijziging die de gekozen burgemeester mogelijk moet maken. Omdat ook oppositiepartijen dat willen is steun van de vereiste twee derde meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer verzekerd. Hoe de burgemeester uiteindelijk gekozen wordt - door de inwoners of door de gemeenteraad - wordt later bepaald.

Leenstelsel blijft

De NRC schrijft dat het leenstelsel voor studenten gewoon blijft bestaan, al wilden CDA en ChristenUnie graag dat de basisbeurs terugkwam. Maar dat blijkt te duur. Om te voorkomen dat jongeren vanwege het geld niet aan een studie beginnen, wordt het collegegeld in het eerste jaar gehalveerd.

Makkelijker ontslaan

RTL Nieuws meldt dat het voor werkgevers makkelijker wordt om personeel te ontslaan. Tegelijkertijd kunnen werknemers eerder aanspraak maken op een ontslagvergoeding en die kan hoger uitvallen. Het nieuwe kabinet wil het zo aantrekkelijker maken voor het bedrijfsleven om mensen aan te nemen.

Huis helemaal aflossen wordt duurder

In het Financieele Dagblad staat dat mensen die hun hypotheek volledig hebben afgelost duurder uit zullen zijn. Nu hoeven zij als gevolg van de zogeheten wet-Hillen geen eigenwoning-forfait te betalen. De formerende partijen willen dat belastingvoordeel in twintig jaar tijd afschaffen.

De partijen leggen de resultaten van hun onderhandelingen maandag voor aan de verschillende fracties. Dan kan het regeerakkoord dinsdag worden gepresenteerd.