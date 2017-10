Motief schutter Las Vegas is nog een raadsel

De FBI gaat met grote reclameborden in en rond Las Vegas het publiek vragen naar tips die kunnen helpen bij het onderzoek naar de grote schietpartij van afgelopen zondag.

De speurders geven toe dat ze nog geen enkel idee hebben over het motief van Stephen Paddock, de man die vanuit zijn hotelkamer 58 mensen doodschoot, honderden verwondde en daarna zelfmoord pleegde.

De afgelopen dagen is er al veel onderzocht. "We hebben letterlijk naar alles gekeken", zegt een hulpsherrif. "Maar we hebben nog steeds geen duidelijk motief of reden voor de schietpartij."

Geen briefje

Volgens hem is het ongebruikelijk dat er vijf dagen verder nog zo weinig aanknopingspunten zijn. Paddock liet geen briefje achter of berichten op sociale media.

De FBI is er wel zeker van dat er geen tweede schutter was. Mogelijk heeft Paddock wel hulp gehad, gezien het grote aantal wapens in zijn hotelkamer, auto en in zijn tweede huis.

Terreurgroep IS heeft weliswaar de verantwoordelijkheid opgeÃĢist voor de schietpartij in Las Vegas, maar volgens de FBI is er geen enkel bewijs dat Paddock daadwerkelijk banden had met die beweging.