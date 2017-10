Nog een Amerikaan dood na aanval op commando's in Niger

In Niger blijkt een vierde Amerikaan om het leven gekomen te zijn bij een aanval op commando's. Een groep van Amerikanen en Nigerese militairen kwam woensdag tijdens een patrouille onder vuur te liggen.

Drie Amerikaanse commando's en vijf Nigerese militairen werden gedood. Het Pentagon had niet bekendgemaakt dat er een Amerikaan nog werd vermist.

Zijn lichaam werd gevonden in de buurt van de plek van het vuurgevecht. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse leger lijkt het er niet op dat de man in gevangenschap van de aanvallers is geweest.

IS

Bij de aanval raakten ook twee Amerikanen en acht Nigerezen gewond. 40 tot 50 extremisten vielen de groep aan. Welke groepering het precies is geweest, is niet duidelijk, maar volgens de Amerikaanse autoriteiten had de groep mogelijk banden met IS.

De Amerikanen trainen Nigerese militairen en assisteren bij het verzamelen van inlichtingen en verkenningen. Het is voor het eerst dat er tijdens de trainingsmissie in Niger Amerikaanse slachtoffers zijn gevallen.