Jong Ajax blijft koploper, dure nederlaag Fortuna

Jong Ajax is ook na de achtste speelronde koploper in de Jupiler League. De Amsterdammers wonnen door doelpunten van Siem de Jong en Mateo Cassierra op eigen veld met 2-1 van Jong Utrecht.

Voorafgaand aan het duel werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, die eerder op de dag overleed.

Fortuna

Directe achtervolger Fortuna Sittard leed een dure thuisnederlaag tegen NEC. De Nijmegenaren waren, mede dankzij een fantastische volley van Mohammed Rayhi, met 2-1 te sterk en klimmen naar de derde plaats. NEC'er Guus Joppen werd na zeventig minuten met een tweede gele kaart van het veld gestuurd.

Monsterzege Eagles

Go Ahead Eagles boekte zijn tweede zege op rij. Het is tevens pas de tweede zege van het seizoen voor de Deventenaren. De ploeg haalde in Brabant met 6-1 uit tegen FC Oss.

De Noord-Hollandse derby tussen FC Volendam en Telstar leverde maar liefst zeven treffers op. De Velsenaren, die speelden zonder de Luxemburgs international Gerson Rodrigues, wonnen aan De Dijk met 4-3.