Toch medaille voor marathonlopers in Eindhoven

Er komt toch een medaille zondag voor de hardlopers die de marathon van Eindhoven uitlopen. Er was eerder sprake van dat dat niet zou lukken, omdat het eremetaal nog wordt vastgehouden door de douane. Het zit in een container die in de haven van Rotterdam als verdacht is aangemerkt.

Marathondirecteur Edgar de Veer zegt in het Eindhovens Dagblad dat er een oplossing is gevonden, maar wat die is is nog niet bekendgemaakt. Morgen zal hij tekst en uitleg geven.

China

De 24.000 medailles voor de marathon in Eindhoven zijn in China gemaakt. Woensdagochtend kreeg De Veer het bericht dat de container was geselecteerd voor een controle. "Daarna bleef het heel lang stil. De lading kreeg het predicaat verdacht en werd apart gezet. Een beambte van de douane moet de lading controleren, verder krijgen wij helemaal geen informatie", zegt De Veer tegen Omroep Brabant.

Volgens RTV Noord heeft de organisatie van de 4 Mijl van Groningen hetzelfde probleem. Ook de medailles van dit evenement zitten in de container die niet is vrijgegeven. Het is niet duidelijk of daar ook een oplossing voor is gevonden.

Supervervelend

Eerder zei De Veer nog dat de organisatie de hoop heeft opgegeven dat de medailles op tijd zouden zijn. "Dit is supervervelend. Met de medailles is niets mis, maar met een ander deel van de lading", aldus De Veer. Het was toen de bedoeling dat de lopers die de races uitlopen een medaille nagestuurd krijgen, maar er zou nu een betere oplossing gevonden zijn.