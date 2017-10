Ligtlee laat EK baanwielrennen schieten

Elis Ligtlee gaat niet mee naar de EK baanwielrennen, die van 19 tot en met 22 oktober in Berlijn worden gehouden. De olympisch kampioene op de keirin is weliswaar weer fit, maar denkt zich nog niet te kunnen meten met de besten.

"Ik heb een vol jaar niet op het hoogste niveau gereden", zegt Ligtlee in de regionale krant De Stentor, "En als ik dan terugkeer wil ik ook weer voor de prijzen meedoen. Ik ga niet voor een achtste plek naar een EK toe."

Ligtlee kreeg in aanloop naar de Spelen van Rio de Janeiro last van haar knie, maar besloot zich pas na het voor haar succesvol verlopen toernooi te laten behandelen. "Dat heeft al met al heel lang geduurd. Het was een vervelende periode. Maar die ligt nu achter mij. De angst dat de blessure terugkeert, is nu ook weg. Dat geeft een positieve boost."

Alles voor het WK in Apeldoorn

De olympisch kampioene stelt alles in het werk om bij de WK baanwielrennen in februari in Apeldoorn weer topfit te zijn. "Ik wil graag nog eens wereldkampioene worden op de keirin en de sprint. Wat zou mooier zijn dan dat in Apeldoorn te doen en dan alle tegenslag achter me te laten."

De eerste keer dat Ligtlee weer op de baan zal verschijnen, is begin november bij de wereldbekerwedstrijden in Pruskow. Een week later komt zij ook in actie in Manchester.