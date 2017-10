Brits leidersduo in Schotland, Luiten subtopper

Tommy Fleetwood en Tyrrel Hatton gaan samen aan kop halverwege het Dunhill Links Championship, dat gespeeld wordt op Carnoustie, Kingsbarns en St. Andrews Old Course in Schotland.

De 26-jarige Engelsman Fleetwood was op Carnoustie met negen birdies de golfer van de dag. Zijn landgenoot Hatton (25) maakte op dezelfde baan zeven birdies. Met -11 staan de twee leiders een slag voor op de Belg Nicolas Colsaerts, die zich op de Old Course prima herpakte na een double bogey op de eerste hole.

Luiten achttiende

Joost Luiten handhaafde zich met een omloop van 69 slagen op Kingsbarns in de subtop. Met -5 staat hij gedeeld achttiende. Zaterdag speelt de Zuid-Hollander op de Old Course.