12 Twente-fans vervolgd voor rellen na politie-inval

Twaalf supporters van FC Twente moeten voor de rechter verschijnen vanwege hun aandeel in de rellen tijdens een thuiswedstrijd in april. De rellen braken uit na een politie-inval in het supportershome.

Het Openbaar Ministerie vervolgt de supporters voor openlijk geweld tegen personen en goederen. Het zijn mannen tussen de 18 en 43 jaar oud uit Enschede, Hengelo en Goor. In de weken en maanden na de rellen werden ze opgepakt op basis van videobeelden en getuigenverklaringen.

De twaalf relschoppers wachten het proces in vrijheid af. Er is nog geen datum bekend voor de rechtszaak.

Drugshandel

De politie doorzocht het supportershome in Vak P toen FC Twente op 6 april speelde tegen PSV. Daarbij vonden agenten een hoeveelheid drugs die wijst op handel.

Vanwege die drugshandel werden vijf mensen opgepakt. Zij moeten waarschijnlijk begin volgend jaar voor de rechter komen voor handel in harddrugs, verboden wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Vandaag besloot de rechtbank dat de laatste twee verdachten het proces mogen afwachten met een enkelband. De andere drie werden al eerder voorlopig vrijgelaten.

Supportershome

Naar aanleiding van de drugshandel besloot burgemeester Van Veldhuizen van Enschede dat het supportershome een jaar dicht moet blijven. Volgens hem was er in het home sprake van georganiseerde criminaliteit, waarbij ook motorclub Satudarah betrokken was.