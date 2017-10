Nobelprijswinnaar wil de kernwapens de wereld uit, maar hoe dan?

Er was een tijd dat het Komitee Kruisraketten Nee een half miljoen Nederlanders op de been kreeg voor de grootste demonstratie die ooit in ons land is gehouden. Demonstranten droegen borden mee met 'We blijven ons verzetten tegen atoomraketten' en 'Help kernwapens de wereld uit'. 35 jaar later mag anti-kernwapenorganisatie ICAN dan de Nobelprijs voor de Vrede hebben gewonnen, massaprotest tegen kernwapens is er niet meer.

Toch zijn er wel dingen die burgers kunnen doen, zegt Jan Gruiters, directeur van vredesbeweging Pax, de Nederlandse tak van ICAN. "Stuur een tweet, benader je politieke partij, spreek je uit, laat van je horen. Want die kernwapens die hier in Volkel liggen, kunnen gewoon worden teruggestuurd naar de VS." Op vliegbasis Volkel liggen al tientallen jaren ongeveer twintig Amerikaanse kernbommen.