AfD klaagt Frauke Petry aan voor stelen ledenbestand

Een nieuw hoofdstuk in de soap rond de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) en haar voormalig voorzitter Frauke Petry. De AfD beschuldigt Petry van het stelen van partijgegevens en bereidt een aanklacht voor.

Petry kondigde een dag na de Duitse verkiezingen haar vertrek uit de AfD-fractie aan, en verliet enkele dagen later de partij. Voor haar vertrek zou Petry de gegevens van 30.000 leden hebben meegenomen.

De gegevens kunnen voor Petry van groot belang zijn, omdat ze samen met haar man Marcus Pretzell een nieuwe partij op wil richten. Ook Pretzell, leider van de AfD in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, keerde de partij de rug toe.

Extreem-rechts

Samen proberen ze andere AfD-leden over te halen zich bij hen aan te sluiten. Ze kregen onlangs gezelschap van Mario Mieruch, die uit de AfD stapte omdat hij de invloed van de extreem-rechtse vleugel van de partij te groot vond worden.

Fractievoorzitter Alice Weidel heeft gezegd dat ze zich over een nieuwe partij van Petry geen zorgen maakt, maar ze sluit niet uit dat nog meer mensen de AfD verlaten om zich bij Petry te voegen.

Frauke Petry heeft niet gereageerd op de beschuldigingen. In Dresden werd ze eerder aangeklaagd voor meineed, omdat ze in een andere zaak over de financiering van de verkiezingscampagne van haar voormalige partij mogelijk een valse verklaring heeft afgelegd.