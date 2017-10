Buitenboys moet familie doodgeschopte grensrechter 21.000 euro nabetalen

Voetbalvereniging Buitenboys moet de nabestaanden van de doodgeschopte grensrechter Nieuwenhuizen ruim 21.000 euro betalen. Dat heeft de rechtbank in kort geding besloten.

De nabestaanden hadden eind augustus aangifte van verduistering gedaan tegen de bestuurders van de Almeerse voetbalclub.

Volgens hen is een deel van de opbrengst van een benefietwedstrijd onvindbaar, schrijft Omroep Flevoland.

In 2013 werd er bij de benefietwedstrijd ruim 50.000 euro ingezameld. Een deel daarvan is uitgekeerd, maar de familie zegt nog minstens 20.000 euro tegoed te hebben. Op 22 september diende een kort geding hierover.

Gratis

Buitenboys had volgens advocaat Moszkowicz geen goede verklaring voor het niet uitkeren van het restgeld. "Er wordt gezegd dat er geld is betaald voor de huur van het stadion van Almere City FC waar de wedstrijd is gespeeld. Die club zegt dat het gratis was."

De familie Nieuwenhuizen heeft de deurwaarder beslag laten leggen op de bankrekeningen en eigendommen van de club.

Grensrechter Richard Nieuwenhuizen werd in 2012 tijdens een voetbalwedstrijd van Buitenboys tegen Nieuw Sloten mishandeld en overleed later aan zijn verwondingen.