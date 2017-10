Publiek afscheid Van der Laan volgende week vrijdag

Amsterdammers kunnen volgende week vrijdag afscheid nemen van de gisteravond overleden burgemeester Van der Laan. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt.

Een dag later, op zaterdag, wordt Van der Laan in besloten kring begraven. Voorafgaand is er een bijeenkomst voor genodigden. De locatie van de herdenkingsbijeenkomsten en de begrafenis worden binnen enkele dagen bekendgemaakt.

Tot dag dag van de begrafenis zijn alle evenementen die de gemeente Amsterdam organiseert afgelast. Festiviteiten en evenementen van andere organisatoren mogen wel doorgaan. Het verzoek is dan wel om na te denken over een ingetogen invulling.

Officieuze herdenkingen

Amsterdammers kunnen ook vandaag al stilstaan bij het overlijden van Van der Laan. Bij zijn ambtswoning aan de Herengracht worden al de hele dag bloemen neergelegd. In de Westerkerk is vanaf 19.00 uur gelegenheid om een kaarsje aan te steken. De kerk opent hiervoor ook morgen zijn deuren.

In debatcentrum De Balie begint om 20.00 uur "Een ode aan onze burgemeester". Onder anderen oud-burgemeester Job Cohen en fractievoorzitter Marjolein Moorman van de PvdA in Amsterdam delen herinneringen en praten over de politieke erfenis van Van der Laan. Ook de multiculturele vereniging Assadaaka houdt een herdenkingsbijeenkomst.