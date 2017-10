'Amsterdam huilt om lieve burgemeester en Nederland rouwt mee'

Ook oud-burgemeester Job Cohen van Amsterdam heeft geschokt gereageerd op het overlijden van Eberhard van der Laan. "Hij heeft als burgemeester heel veel betekend voor Amsterdam", zei Cohen in het NOS Journaal. "Hij wist precies wat hij wilde."

Cohen noemt vooral het plan waarmee Van der Laan zeshonderd kansarme kinderen in Amsterdam aan een betere toekomst hielp. Ook de opstelling van Van der Laan in de zedenzaak rond kinderdagverblijf Het Hofnarretje blijft Cohen bij. "Hij was heel open en had veel mededogen met de ouders." De zedenzaak kwam aan het licht niet lang nadat Van der Laan als burgemeester was aangetreden. Hij sprak veel ouders persoonlijk.

"Van der Laan kon met alle bevolkingsgroepen overweg. Hij was een autoriteit in de goede zin van het woord", zegt Cohen.

Asscher

PvdA-leider Lodewijk Asscher kijkt op Facebook terug op zijn tijd met Van der Laan in Amsterdam. Hij schrijft dat Van der Laan altijd voor hem klaarstond. Vorige week zondag was hij voor het laatst bij hem op bezoek. Van der Laan lag toen in een ziekenhuisbed voor het raam en vroeg Asscher de PvdA te redden. "Nou lieve jongen, er ligt een hoop op je schouders, maar het ligt er goed", zei de Amsterdamse burgemeester tegen Asscher.

En bij het afscheid: "Laat ik het persoonlijker maken. Wil je zorgen dat mijn kinderen als ze 18 zijn gewoon PvdA stemmen? Dag jochie."

Burgemeesters

Collega-burgemeesters hebben ook gereageerd op het overlijden. "Een verdrietige dag voor de familie van Eberhard, een verdrietige dag voor alle Amsterdammers en een verdrietige dag voor mij persoonlijk", zegt burgemeester en partijgenoot Ahmed Aboutaleb van Rotterdam. "We kenden elkaar al lang en zijn zo'n zeven jaar collega-burgemeesters geweest. Amsterdam verliest een lieve burgemeester en Nederland verliest een kundige en bindende bestuurder."

"Eberhard van der Laan was een geweldige burgemeester en dierbare collega. Onze gedachten zijn bij z'n vrouw Femke en kinderen", schrijft VVD-burgemeester van Pauline Krikke van Den Haag.

En de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch (PvdA), die gemeenteraadslid en stadsdeelvoorzitter was in Amsterdam, heeft het op Twitter over een groot gemis.