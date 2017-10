Jong Oranje heeft overwinningen nodig in EK-kwalificatie

De ploeg heeft overwinningen nodig. Dat snappen Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Jaïro Riedewald (Crystal Palace) en Riechedly Bazoer (VfL Wolfsburg) ook. Het drietal is vol vertrouwen dat het EK in Italië wordt bereikt. De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks, vier nummers twee spelen een play-off voor twee tickets.

"Ik denk dat de ploeg het tegen Engeland goed heeft gedaan. Tegen Schotland was het iets minder, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we het EK halen", geeft Fosu-Mensah aan.

Haalbaar

Riedewald sluit zich aan bij zijn teamgenoot in Engeland. "Het is haalbaar. We hebben het in eigen hand." Bazoer vindt het te vroeg om te wanhopen. "Het is te snel om nu al te oordelen. We hebben deze interlandperiode twee wedstrijden. Die moeten we winnen met deze selectie. En dan komt het goed."