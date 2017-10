Hoe realistisch is de route van Oranje richting Rusland?

Het is een lastig stappenplan voor Oranje. Zoals voetbaljournalist Willem Vissers het zondag in Studio Voetbal verwoordde: "Het zijn vier of vijf hordes, dat zijn er één of twee te veel."

Bij de beste nummers twee?

Want áls het in groep A allemaal de kant van Oranje opvalt en plaats twee is bemachtigd, dan is er nog een 'maar': de slechtste nummer 2 van alle negen WK-kwalificatiegroepen valt af voor de play-offs.

Mocht Nederland nu op plaats twee staan, zou het de minste aantal punten hebben van alle nummers 2.