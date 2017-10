Shorttrackers sparren met buitenlandse concurrenten

Zo worden de trainingen van Otter welhaast wedstrijdsimulaties. "Het is heel makkelijk om in een groep schaatsers te rijden die allemaal dezelfde slag maken. Maar dat is bij wedstrijden niet het geval en dus wil ik het ook eigenlijk niet zien in de trainingen. Het gaat juist om die interactie, die prikkel voor Sjinkie en de anderen. Het zorgt ervoor dat je alert blijft, snel je aanpassingen doet en patronen op het ijs leert herkennen."

Profiteren

Nadeel van de filosofie van Otter is dat ook de concurrentie profiteert van het sparren met een wereldtopper als Knegt. Zo kijkt de leergierige Amerikaan John Henry Krueger maar wat graag de kunst af bij de Schicht uit Bantega. "Sjinkie is heel onvoorspelbaar. Denk nooit dat je hard genoeg rijdt. Sjinkie is de joker, je weet nooit wat er met hem gaat gebeuren."

Knegt ziet Krueger vooralsnog niet als een grote bedreiging tijdens de wedstrijden. "Ik denk dat heel veel buitenlanders met ons willen trainen. Maar je moet niet jongens té goed maken. De allerbesten haal je niet hierheen om ze nog beter te maken. De jongens met wie we nu trainen zijn wel heel vervelend, maar ze worden waarschijnlijk nooit echt beter dan wij. Dus aan het einde van de streep word ik er zelf beter van."

Doordacht

De keuze om te trainen met buitenlandse shorttrackers is door bondscoach Otter wel doordacht, maar wordt ook ingegeven door realisme. "Als ik honderd Sjinkies zou hebben, is het minder van belang om hiervoor te kiezen. Als ik een onbeperkt budget heb, is het misschien ook niet nodig."