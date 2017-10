Wekdienst 6/10: zoektocht Anne Faber en Nobelprijs voor de Vrede

Wat heb je gemist?

De vijver waar gisteren een fiets werd gevonden die mogelijk van de vermiste Utrechtse Anne Faber is, wordt leeggepompt. Tot middernacht was een speciaal zoekteam aan het werk in de vijver in Huis ter Heide in de gemeente Zeist. Later werd besloten de vijver leeg te pompen.

Er is gedregd, maar tot nu toe is er verder niets gevonden. De 25-jarige Anne Faber wordt nu een week vermist. Dinsdag werd bij Huis ter Heide een jas gevonden die mogelijk van haar is.

Ander nieuws uit de nacht:

-Tropische storm Nate eist 22 levens: vooral de hevige regenval veroorzaakt leidt tot veel problemen in Midden-Amerika.

-Raad Den Haag stemt tegen verkoop Eneco-aandelen: Eneco noemt het besluit van de gemeenteraad een steun voor de duurzame koers.

-Australiërs leveren 51.000 illegale wapens in: inwoners van het land konden drie maanden lang zonder straf hun wapens inleveren.