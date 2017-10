Australiërs leveren 51.000 illegale wapens in

In Australië konden eigenaren drie maanden lang zonder straf hun illegale vuurwapen inleveren. Dat heeft 51.000 geweren en pistolen opgeleverd, maar er zijn naar schatting nog 260.000 illegale wapens in omloop.

Het is voor het eerst in 20 jaar dat Australië zo'n landelijk aanbod heeft voor mensen die wapens hebben die ze eigenlijk niet mogen hebben. Alle wapens die zijn ingeleverd zullen worden vernietigd.

In de staat New South Wales waren wel drie keer eerder mogelijkheden om zonder straf een wapen in te leveren. Toen werden er al ruim 67.000 wapens vernietigd. Toch werden er in die staat weer bijna 25.000 wapens opgehaald, meldt de Britse krant The Guardian.

Las Vegas

De strenge wapenwetgeving voorkomt massale schietpartijen zoals eerder deze week in Las Vegas, zei premier Malcolm Turnbull bij de bekendmaking van de cijfers. "De moordenaar daar had een verzameling semi-automatisch wapens die hij hier in Australië simpelweg niet had kunnen kopen."

In 1996 doodde een man 35 mensen in Tasmanië. Daarna werd de wet- en regelgeving voor wapenbezit sterk aangescherpt. Sindsdien zijn er geen massale schietpartijen meer geweest in Australië.