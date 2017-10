Raad stemt Den Haag tegen verkoop Eneco-aandelen

De Haagse gemeenteraad heeft tegen de verkoop van de aandelen Eneco gestemd. De hele avond werd daarover vergaderd, uiteindelijk waren er 18 stemmen voor verkoop en 24 tegen.

De gemeentelijke nutsbedrijven van Den Haag, Rotterdam en Dordrecht richtten Eneco op en zijn nog altijd grootaandeelhouder. Den Haag heeft 16,6 procent van de aandelen.

Vooraf was al duidelijk dat er waarschijnlijk geen meerderheid zou zijn voor verkoop. Coalitiepartij PvdA is tegen. Toen ook PVV tegenstemde was een meerderheid niet langer haalbaar. De verkoop zou miljoenen euro's op kunnen leveren.

Duurzame koers

Eneco zelf noemt het besluit van de gemeenteraad een steun voor de duurzame koers die het bedrijf vaart. Tegenstanders van verkoop vrezen dat dat duurzame beleid in gevaar komt. De centrale ondernemingsraad van Enco wil keiharde garanties dat de volgende eigenaar geen durfinvesteerder is, maar de aandeelhouderscommissie onder leiding van de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser kan die garantie niet geven.

Naast de drie grote aandeelhouders zijn er nog vijftig andere gemeenten met een klein belang. Een aandeelhouderscommissie doet onderzoek hoeveel van die gemeenten hun aandeel willen verkopen.