Formatiedag 204: akkoord over 'hete aardappel' en het 'h-woord'

De versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek was vandaag de belangrijkste 'lekkage' uit de formatie. De formerende partijen zijn het erover eens geworden dat de aftrek vanaf 2020 versneld wordt afgebouwd.

In vier stappen van 3 procent wordt de hypotheekrenteaftrek afgebouwd tot het laagste belastingtarief. Dat is nu 37 procent. In 2023 zou het streeftarief gehaald moeten worden. Decennialang durfden slechts weinig politieke partijen het 'h-woord' te gebruiken, maar sinds de problemen op de huizenmarkt is het denken veranderd.

Kinderpardon

Met de eindstreep in zicht is het de onderhandelaars ook gelukt om afspraken te maken over het kinderpardon, een uitermate gevoelig onderwerp voor de vier partijen.

De D66 en de ChristenUnie willen al jaren een versoepeling van de toelating van asielkinderen zonder verblijfsvergunning en de VVD en het CDA willen dat absoluut niet. En, zo is nu besloten, het gaat niet gebeuren.

Hete aardappel

De afgelopen maanden heeft het kinderpardon en het asieldossier op de onderhandelingstafel gelegen en verdween het weer. "Het kinderpardon is de hete aardappel van deze kabinetsformatie die steeds werd doorgeschoven," zegt NOS-verslaggever Ron Fresen.

D66 en de ChristenUnie hebben hun verlies moeten nemen. "Knarsetandend", zegt Fresen. Het zal lastig worden om aan de achterban uit te leggen dat dit punt uit het verkiezingsprogramma niet is binnengehaald.