Nur Alam is Rohingya en vluchtte 28 jaar geleden al uit Myanmar

"Als mijn ouders niet waren gevlucht, waren we waarschijnlijk allemaal gedood", zegt Nur Alam. De Rohingya vluchtte 28 jaar geleden met zijn ouders naar Bangladesh.

Nur Alam woont in een arme wijk in Cox's Bazar in het zuiden van Bangladesh. "De huizen zijn gemaakt van bamboe en golfplaten en dat is al een stuk beter dan de huizen van bamboe en tentzeil in de vluchtelingenkampen rond de stad waar zich de afgelopen jaren honderdduizenden Rohingya hebben verzameld", zegt correspondent Joeri Boom die hem daar bezocht.

Verkrachting

Hij was pas 2 jaar oud, toen zijn ouders met hem en zijn zus de gevaarlijke tocht naar Bangladesh maakten. Volgens Nur Alam hadden zijn ouders geen andere keuze dan te vluchten, want ze waren bang dat zijn zus verkracht zou worden door militairen.