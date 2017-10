Sjöström is Kromowidjojo opnieuw de baas in Doha

Bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Doha is Ranomi Kromowidjojo op drie nummers tweede geworden achter Sarah Sjöström.

De Zweedse, die afgelopen zomer drie wereldtitels op de langebaan veroverde, was de 27-jarige Groningse woensdag al de baas geweest op de 50 meter vrije slag. Donderdag gebeurde dat ook op de 50 meter vlinderslag (24,76 om 25,25) en 100 meter vrij (51,62 om 52,19).

Vier keer brons, één keer goud

Maaike de Waard eindigde zowel op de 50 vlinder (25,87) als de 100 rug (58,63) als derde. Femke Heemskerk zwom op de 100 meter vrije slag in 52,29 naar brons. Kyle Stolk won in 1.45,77 brons op de 200 meter vrije slag, die de Zuid-Afrikaan Chad le Clos won in 1.44,40.

Goud was er ook voor de Nederlandse afvaardiging: Thom de Boer, Stolk, Kromowidjojo en De Waard vormden op de 4x50 meter vrije slag gemengd het snelste kwartet.