Fiets gevonden in Huis ter Heide, zoektocht naar Anne Faber rond vijver

In de omgeving van Huis ter Heide is in een vijver een fiets gevonden. Volgens de politie is de fiets vergelijkbaar met die van de vermiste Anne Faber. De politie onderzoekt of het daadwerkelijk gaat om haar fiets.

Er zijn veel hulpdiensten afgekomen op de vijver in het Blookerpark waar de fiets is gevonden, zegt NOS-verslaggever Roel Pauw, die in Huis ter Heide is. Alles duidt erop dat er nog vanavond in of rond de vijver zal worden gezocht naar de vrouw uit Utrecht.

De 25-jarige wordt sinds vrijdag vermist. Er wordt al dagen gezocht in de omgeving van Huis ter Heide.