Dode in Duitsland door herfststorm

De storm trekt nu in zuidoostelijke richting naar Polen en Tsjechië. Ook daar wordt de bevolking gewaarschuwd om zoveel mogelijk binnen te blijven.

Vanmorgen trok de herfststorm over het noorden van Nederland. Dat leidde tot de drukste ochtendspits van het jaar. Ook in de rest van het land waren er rukwinden. In Mariënheem (Overijssel) sloeg een aantal paarden op hol tijdens een springconcours toen een grote tent met paardenstallen wegwaaide.