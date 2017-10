Rode Kruis: ziekenhuizen beschadigd bij hevige gevechten in Syrië

In Syrië zijn volgens het Internationale Rode Kruis (ICRC) de afgelopen tien dagen tien ziekenhuizen beschadigd geraakt bij hevige gevechten in het land. Hierdoor kunnen honderdduizenden mensen niet langer medische hulp ontvangen, volgens de hulporganisatie. Ook scholen zijn zwaar beschadigd geraakt.

Het gaat volgens het ICRC om de hevigste gevechten sinds de bittere strijd om Oost-Aleppo eind vorig jaar. Het geweld tussen regeringstroepen en rebellen is in meerdere regio's losgebarsten en heeft al aan honderden burgers het leven gekost.

Raqqa, Idlib en Ghouta

Vooral in de regio's rond de steden Raqqa, Idlib en het oostelijk gelegen Ghouta is de situatie ernstig. In een verklaring laat Marianne Gasser, hoofd van de ICRC-delegatie in Syrië, weten dat de afgelopen twee weken gruwelijke verhalen zijn gerapporteerd over burgers die op de vlucht voor het geweld omkwamen door luchtaanvallen en explosieven.

Enkele vluchtelingenkampen in de noordelijke provincie Raqqa en de oostelijke provincie Deir al-Zor vangen elke dag duizend nieuwe mannen, vrouwen en kinderen op die op de vlucht zijn geslagen voor het geweld.